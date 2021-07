Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi, 19 iulie 2021, in jurul orei 17:40, pe DN 1, pe raza localitații Teiuș. Potrivit primelor informații, ar fi vorba despre un eveniment rutier in care au fost implicate 3 autovehicule, dintre care doua autocamioane. Inca nu se cunoaște daca au fost ranite persoane…

- ACCIDENT RUTIER pe DN1, langa comuna Unirea: Doua persoane, posibil RANITE, dupa coliziunea dintre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc astazi, 19 iulie, in jurul orei 11:50, pe DN 1, pe raza comunei Unirea. Potrivit IPJ Alba, in acest eveniment rutier au fost implicate doua autoturisme. De…

- Traficul rutier este ingreunat, vineri dupa-amiaza, pe autostrada A3 București-Brașov, in zona localitatii Gherghița, județul Prahova, unde a avut loc un carambol cu patru autoturisme implicate. O persoana primește ingrijiri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Un accident rutier a avut loc in Unirea. O mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile. Din fericire, ocupanții autoturismului au ieșit singuri din el. Un apel la 112 anunța un accident rutier in localitatea Unirea. In eveniment au fost implicate DOUA mașini. Una dintre acestea s-a rasturnat in…

- Un eveniment rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe DN2 E 85, in afara localitații Garoafa. Conform poliției, doua autoturisme au ieșit in afara șoselei. „Prin apel 112 a fost anunțat faptul ca, in afara localitații Garoafa, doua autoturisme au ieșit in afara parții carosabile”, au transmis reprezrntanții…

- Sase masini au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier produs pe Bulevardul Independentei din municipiul Iasi, in urma evenimentului sapte persoane suferind rani usoare. "In aceasta dupa-amiaza, am fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca pe Bulevardul Independentei…

- Accident rutier in zona Vivo Mall din Constanta.Un accident rutier s a produs joi, pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta, in zona centrului comercial Vivo Mall.La fata locului se afla un echipaj SMURD si un echipaj SAJ.Accidentul rutier s a produs intre trei autoturisme, in urma coliziunii rezultand…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs, miercuri, pe DN1 F, in afara localitații clujene Mera. Un barbat a fost ranit și a fost transportat la spital. O autospeciala de pompieri, un echipaj SMURD și unul SAJ au intervenit pentru a gestiona o situație de urgența, survenita…