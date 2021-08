Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii constanteni au avut 17 interventii, vineri, in urma efectelor produse de precipitatiile abundente in mai multe localitati si statiuni. Potrivit unei informari transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta, au fost inundate mai multe gospodarii si locuinte…

- Locuinte inundate in localitatea Mangalia, judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, doua locuinte s au inundat in localitatea Mangalia, pe strada Gheorghe Netoi, la numerele 35 si 35C.…

- Incendiu pe DN 39, judetul Constanta Pompierii au fost solicitati sa intervina in judetul Constanta.Din primele informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", un autoturism a luat foc pe DN 39, intre localitatile Neptun si Mangalia, in zona benzinariei Petrom.Misiunea este…

- Zeci de case au fost inundate, o masina a fost luata de viitura si 13 oameni, inclusiv copii, au ramas izolati in podurile locuintelor, in urma inundatiilor produse joi in mai multe localitati din Muntii Apuseni. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba a informat ca in Ocolis au fost inundate…

- Pompierii militari si civili din Harghita intervin in trei localitati din nordul judetului afectate de inundatii, la fata locului deplasandu-se si conducerea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU). ISU Harghita a informat ca in localitatea Tulghes au fost inundate patru case, pentru…

- Pompierii intervin in statiunea Neptun, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Neptun, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre degajarea unui copac cazut pe carosabil, la intrare in…

- Pompierii harghiteni intervin, marti seara, pentru evacuarea apei din mai multe pivnite, o casa si subsolul unui bloc din municipiul Odorheiu Secuiesc inundate in urma ploilor abundente, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). "In acest moment, sunt…

- Incendiu in localitatea Sacele, judetul Constanta.Pompierii au fost solicitati sa intervina in aceasta seara, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un incendiu la un magazin de pe strada Morii, in localitatea Sacele.Misiunea…