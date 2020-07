Stiri pe aceeasi tema

- Zagreb, capitala Croației, a fost inundata vineri in urma unei furtuni puternice. Nivelul ridicat al apei de pe strazi a provocat suspendarea traficului in centrul orasului, a informat ziarul Jutarnji List, citat de Agerpres.

- Pompierii intervin în localitatea clujeana pentru scoaterea apei din subsolurile gospodariilor inundate. Potriviti ISU Cluj, au fost efetuate patru apeluri prin care locuitorii reclamau inundații și cereau intervenția echipelor de salvare. „În aceasta dimineața au fost înregistrate…

- Trei arbori s-au prabusit peste doua masini si pe o strada, iar doua case au fost inundate in urma unei furtuni care a avut loc, joi seara, la Arad, relateaza News.ro.Citește și: GALERIE FOTO: Urs lovit mortal de o masina in Harghita Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Vreme deosebit de calda, in special in sudul tarii, dar si episoade de fenomene extreme anunta meteorologii in urmatoarele doua saptamani. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), pana pe 12 iulie, in majoritatea regiunilor, temperaturile medii se vor situa in jurul valorii de…

- Pompierii timișeni au evacuat din gospodariile cuprinse de viitura mai mulți locuitori din localitatea Fardea, printre care și copii. 13 gospodarii din localitatea aflata la 85 de kilometri de Timișoara sunt grav afectate de aversele torențiale și scurgerile de pe versanți, anunța Inspectoratul pentru…

- Pompierii de la ISU Alba au intervenit sambata, 13 iunie, in mai multe localitati pentru a inlatura efectele negative provocate de o furtuna violenta care s-a abatut asupra zonei centrale a judetului.