Stiri pe aceeasi tema

- A fost petrecere mare pentru Stefania, iubita lui Speak. Tanara va implini 23 de ani, ocazie cu care a dat o super petrecere unde sI-a invitat toti apropiatii... Bine, petrecerea a fost putin in avans, dar Ștefania a avut o explicație buna pentru acest lucru!

- Vineri seara, intr-o atmosfera de sarbatoare, conducerea clubului CSM Campia Turzii a organizat in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din localitate, o festivitate in care copiii si juniorii din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- A fost cea mai frumoasa zi de iarna astazi la Zoo Bucov. Ajutoarele Mosului au pregatiti necuvantatoareler cele mai frumoase si gustoase daruri pentru a marca intr-un mod deosebit Craciunul animalutelor. Devenita deja traditie, sarbatoarea este iubita atat de animale cat si de cei care devin pentru…

- GEST FRUMOS… Sub egida campaniei “Solidaritate colegiala”, Federatia Internationala a Comunitatilor Educative (FICE) Romania, a antrenat sute de elevi si cadre didactice din unitati scolare din municipiul Bucuresti intr-un manifest al altruismului, empatiei si generozitatii. Astfel, in spiritul obiectivului…

- Ieri, parintele Radu Manuel, cel care coordoneaza activitatea fundatiei „Bucuria Ajutorului”, din Urlati, a fost oaspetele jucatorilor de la Astra, liderul la zi din Liga I oferind, prin contributia staff-ului tehnic, a presedintelui Dani Coman si a jucatorilor, daruri pentru 32 de copii aflati in ingrijirea…

- Peste 100 de cadouri (jucarii si multe dulciuri) au ajuns in Republica Moldova, in localitatea Giurgiulesti, la copiii de la Gradinita“Albinuta”. Darurile au fost oferite de politistii locali din Galati, in cadrul actiunii “Mos Nicolae vine cu Politia Locala”.

- Petrecere mare in cinstea Marei Banica! Vedeta si-a sarbatorit, joi seara, ziua de nastere alaturi de multe vedete. Si-a invitat familia, rudele si prietenii la un bal mascat, intr-un local de lux. Noi va prezentam astazi cum s-au distrat Mara si prietenii ei, dar si ce cadouri scumpe a primit de ziua…