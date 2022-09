Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din domeniul sanatații spun ca probele de apa reziduala din New York City și din patru comitate adiacente au fost testate pozitiv pentru virusul care provoaca poliomielita. Un singur caz a fost confirmat pana acum in New York, in cazul unui barbat nevaccinat din comitatul Rockland, infectat…

- Copiii și personalul de la o gradinița din municipiul Campulung, județul Argeș, au fost evacuați, joi, dupa ce in subsolul cladirii a fost descoperit un proiectil. Potrivit ISU Argeș, nu exista niciun pericol, 28 de copii și 5 adulți au ieșit din cladire și au mers la o distanța de siguranța. La fața…

- Un incendiu a izbucnit la tribuna oficiala a Stadionului Municipal din Slobozia. Dupa finalizarea interventiei, specialistii au stabilit ca focul a pornit, cel mai probabil, din cauza unui trasnet. ISU Ialomita a anuntat, sambata, ca pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si…

- Ucraina vrea sa devina direct membru al NATO, si nu prin planul de aderare format inainte ca trupele ruse sa invadeze tara in februarie. Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana și Euro-Atlantica al Ucrainei, Olga Stefanishyna, a transmis faptul ca potențiala decizie a NATO cu privire la planul…

- Autoritatile franceze au evacuat peste 14.000 de persoane amenintate de incendii in sud-vestul tarii, in timp ce incendiile s-au extins si in Spania, Croatia si Grecia, relateaza BBC, preluat de News.ro. Autoritatile din regiunea franceza Gironda, o regiune turistica populara, au evacuat paznicii din…

- Un urs alungat de angajații Ocolului Silvic s-a intors in localitatea prahoveana Ștefești, iar localnicii l-au fugarit cu mașina pe strazi, anunța Observatorul Prahovean. Problema urșilor care au inceput sa coboare din ce in ce mai des in localitațile din zona de munte a județului Prahova este departe…

- Un caz de COVID-19 in care este implicata o noua subvarianta Omicron, BA.5.2.1, a fost descoperita in orasul Shanghai, a anuntat duminica la un briefing un oficial chinez care a atras atentia asupra complicatiilor cu care se confrunta China pentru a tine pasul cu noile mutatii in contextul politicii…

- 33 de pacienți ai Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu din Targu Jiu au fost evacuați, din cauza unei degajari de fum pe casa liftului. Pompierii intervin, miercuri, cu 2 autospeciale de lucru cu apa si spuma si o autoplatforma din cadrul Detasamentului Tg-Jiu. Inspectoratul pentru…