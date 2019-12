​​VIDEO Activiștii ecologiști au aruncat cu bălegar în cursul unui protest la summitul COP25 de la Madrid Mai mulți activiști ecologiști s-au adunat sâmbata la Madrid pentru a protesta fața de impasul în negocierile de la Conferința ONU privind schimbarile climatice (COP25), în condițiile în care participanții nu au reușit momentan sa ajunga la un compromis privind implementarea Acordului de la Paris.



Protestul, organizat de grupul Extinction Rebellion, a avut loc în fața complexului unde are loc conferința ONU, eveniment programat inițial sa se încheie vineri, dar care s-a prelungit și sâmbata, dupa ce nu s-a reușit sa se ajunga la o poziție comuna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți activiști ecologiști s-au adunat sambata la Madrid pentru a protesta fața de impasul in negocierile de la Conferința ONU privind schimbarile climatice (COP25), in condițiile in care participanți nu au reușit momentan sa ajunga la un compromis privind implementarea Acordului de la Paris,…

- O tradiție pastrata din 1951. In Romania se produc cele mai multe viori din UE, care ajung in toata lumea Statele membre ale Uniunii Europene au exportat anul trecut 105.000 viori, in valoare de 23,3 milioane de euro, iar Romania este cel mai mare exportator de viori al UE in restul lumii, arata datele…

- Statele Unite si China au convenit in principiu ”prima faza” a acordului comercial, a declarat joi o sursa apropiata discutiilor dintre cele doua tari, fiind asteptat in curand un comunicat al Casei Albe, transmite Reuters.Trump urma sa se intalneasca cu principalii sai consilieri in domeniul…

- Oficiali britanici in domeniul securitatii cibernetice investigheaza daca documentele comerciale dintre Statele Unite si Marea Britanie care au fost publicate recent pe internet, inaintea alegerilor generale de joi, au fost obtinute prin hacking sau au fost divulgate, au declarat doui surse apropiate…

- Serviciului detinut de Facebook va ascunde numarul de „like"-uri primite de utilizatorii americani, experiment inceput de platforma in urma cu cateva luni. Primele teste au fost facute in Canada, primavara aceasta, iar seria lor a fost extinsa in alte tari, intre care Brazilia, Japonia si Australia.…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza joi, 31 octombrie 2019, incepand cu ora 13:30, in sala „Marin Sorescu”, activitatea cu tema „Atelier de Halloween”. La eveniment participa elevii clasei a VI-a de la Școala Gimnaziala „Nicolae Balcescu” din Craiova, insoțiți de profesoara…