Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce clubul Fotbal Club Campia Turzii a inscris pentru ediția 2023-2024, noua echipe de copii și juniori, dintre care cinci in campionatele județene organizate de AJF Cluj, la categoriile U19, U15, U13, U11, U10 și alte patru, U10, U9, U8 și U7 in Interliga Județeana, aceste echipe vor incepe meciurile…

- Luni, 28 august, a fost prima zi a turneului de handbal Fun Sports Cup, de la Brașov, pentru echipele de juniori III și IV. Dupa cum deja v-am anunțat, CS Campina participa cu doua echipe de fete la acest turneu - juniori III (antrenor Daniel Vasile) și juniori IV (antrenor Denisa Toma).

- Oțelul Galați și FC Voluntari au remizat, scor 2-2, iar Rapid București a invins-o, in deplasare, pe FC Universitatea Craiova 1948, cu 5-3, in primele meciuri disputate vineri in cadrul etapei cu numarul 7 din Superliga de fotbal. Sambata, 26 august, sunt programate partidele CFR Cluj-FC Botoșani (ora…

- Echipa germana Union Berlin a invins duminica, pe teren propriu, scor 4-1, formatia FSV Mainz, in prima etapa a Bundesligii. In aceeasi etapa, Eintracht a dispus cu 1-0 de Darmstadt, potrivit news.ro.Union Berlin a avut in Kevin Behrens un jucator decisiv, care si-a pus amprenta asupra jocului inca…

- LPF a anunțat programul etapei a șasea din SuperLiga. Derby-ul local U Cluj - CFR Cluj va inchide runda luni, 21 august, la ora 21:30. Etapa a șasea va incepe vineri, 18 august, cu meciul Petrolul - FCU Craiova, și se va intinde pe parcursul a patru zile, cu cate doua partide pe zi. Runda propune dueluri…

- Dinamo ramane fara victorie in Superliga și dupa meciul cu Sepsi și ajunge la trei infrangeri din tot atatea partide. Echipa lui Liviu Ciobotariu s-a impus cu scorul de 3-0 și ramane fara gol primit in acest nou sezon. Etapa viitoare, Dinamo va juca cu ”U” Cluj, in timp ce pentru Sepsi urmeaza returul…

- La Casa Tineretului din Oradea a avut loc sambata, 22 iulie, Adunarea Generala a Asociației Județene de Fotbal Bihor, ocazie cu care s-a stabilit și programul campionatului regular (tur-preliminar) in Liga 4.

- 1.619 elevi din intreaga țara au ramas nerepartizați, dupa prima etapa a procesului de repartizare computerizata pentru admiterea la liceu 2023. Care este situația in Bistrița-Nasaud: Admiterea la liceu s-a facut pentru prima data in 20 de ani doar pe baza mediei obținute de elevi la Evaluarea Naționala.…