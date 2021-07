Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie a obtinut o victorie in procesul care a urmat desparțirii de Brad Pitt. Judecatorul care superviza divortul si custodia copiilor a fost revocat din dosar, pentru ca ar fi beneficiat financiar de pe urma unei colaborari cu avocații lui Brad Pitt.

- Angelina Jolie a obtinut o victorie in batalia juridica impotriva lui Brad Pitt, judecatorul care superviza divortul si custodia copiilor lor fiind inlaturat din dosar, informeaza France Presse. Cele doua vedete, care au sase copii si care au fost candva cel mai mediatizat cuplu de la…

- Primul meci al rundei secunde, din grupele de la campionatul european de fotbal, s-a jucat miercuri dupa-amiaza la Sankt Petersburg, intre Rusia și Finlanda, in grupa B. Rușii s-au impus la limita, in fața...

- Bomba! Brad Pitt a castigat custodia comuna impreuna cu Angelina Jolie asupra copiilor lor. Judecatorul a respins acuzatia ca actorul l-a agresat pe fiul sau cel mare, noteaza click.ro. Actorul, in varsta de 57 de ani, a luptat in justitie timp de aproape cinci ani pentru a obtine drepturi egale impreuna…

- Un judecator din California i-a acordat actorului american Brad Pitt custodia comuna a copiilor sai in procedura de divort cu fosta sa sotie, actrita Angelina Jolie, care solicita custodie deplina, relateaza AFP. Decizia, luata de judecatorul pensionat John Ouderkirk, care oficiaza intr-un cadru privat…

- Brad Pitt a primit de la un judecator din California custodia comuna a copiilor sai in procedura de divort cu fosta sa sotie, Angelina Jolie. Actrita cere custodia deplina. Cei doi au depus actele de divort in urma cu aproximativ 6 ani, conform TMZ.

- Brad Pitt a caștiga custodia comuna a copiilor, in timp ce Angelina Jolie continua lupta legala. Actorul in varsta de 57 de ani se lupta in justitie de aproape cinci ani pentru a obține drepturi egale pentru cei șase copii pe care ii imparte cu fosta sa soție. O sursa apropiata a declarat ca este […]

- Angelina Jolie a depus cererea de divorț de Brad Pitt in septembrie 2016, iar de atunci cei doi se lupta in instanța. Angelina și Brad iși disputa acum custodia a cinci dintre cei șase copii ai lor, adica Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne și Knox, dat fiind ca Maddox are deja 18 ani. Dupa ce a […]