Victorie istorică pentru Janina Nectara: Apare prima bancnotă care afișează o femeie De Ziua Naționala a Romaniei se lanseaza prima bancnota de circulație naționala cu chip feminin. Banca Naționala a Romaniei a anunțat ca de Ziua Naționala va pune in circulație bancnota naționala cu chipul Ecaterinei Teodoroiu. Lansarea bancnotei se leaga de numele Janinei Nectara, inițiatoarea campaniei de mandrie naționala “Femei pe Bancnote”. Banca Naționala a Romaniei a hotarat in 2019 sa susțina demersul inițiat de Janina Nectara, acceptand propunerea acesteia, inaintata guvernatorului BNR, ca eroina de la Jiu sa fie prima femeie ale carei merite sa fie onorate pe o bancnota de larga circulație.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

