- Petrolul Ploiesti si FC Hermannstadt au obtinut victorii, duminica, 17 aprilie, in etapa a cincea a fazei play off a Ligii a II a de fotbal.Petrolul a dispus de Unirea Slobozia cu 3 1, prin golurile marcate de Cosmin Tucaliuc, Sory Diarra si Marian Huja, respectiv Florinel Ibrian.FC Hermannstadt a reusit…

- Era clar, inca dinaintea deplasarii la Chiajna pentru meciul contra Concordiei, ca FC Petrolul trebuia sa caștige acolo, pentru a nu intra intr-o zona gri a ierarhiei play-off-ului, o clasare finala pe un loc de baraj nelasand loc la nicio satisfacție. Chiar daca și-a calcat pe orgoliu, Nicolae Constantin…

- Petrolul Ploiesti și FC Hermannstadt, echipele aflate pe primele doua poziții in clasamentul play-off-ului Ligii a II-a, au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat in etapa a treia, pe stadionul „Ilie Oana”.

- Sezonul regulat al Ligii 2 s-a incheiat odata cu jocurile programate in acest week-end. Petrolul, U Cluj și Hermannstadt și-au caștigat meciurile și-au terminat pe primele trei poziții ale clasamentului. CSA Steaua și Chiajna au obținut și ele biletele de play-off. Surprinzator, Unirea Slobozia a prins…

- Președintele celor de la Miercurea Ciuc, Zoltan Szondi, o acuza pe FC Brașov: „Nu aveau bani de apa, dar au stat la hotel de 4 stele!”. Sunt suspiciuni la Csikszereda dupa meciul solid facut de brașoveni! Petrolul, U Cluj, Hermannstadt, CSA Steaua, Concordia Chiajna și Unirea Slobozia merg in play-off-ul…

- Florin Raducioiu (51 de ani), team-manager la Dinamo, nu ințelege de ce CSA Steaua joaca in Liga 2 daca nu poate promova. Petrolul, U Cluj, Hermannstadt, CSA Steaua, Concordia Chiajna și Unirea Slobozia merg in play-off-ul Ligii 2. ...

- Tot mai pasionala in ultimii ani, grație prezenței echipelor de tradiție, dar și mulțumita sistemului cu play-off și play-out, divizia secunda promite un show de zile mari și pentru a doua jumatate a sezonului 2021-2022. In cursa pentru promovare sunt formații precum Petrolul Ploiești, AFC Hermannstadt…

FCSB a caștigat derby-ul cu Dinamo, cu 3-0, duminica seara, in etapa a 23-a a Ligii I