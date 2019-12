Victor Ponta reacționeaza acid la știrea ca Ludovic Orban l-a numit consilier onorific pe deputatul Remus Borza, fost consilier onorific al Viorica Dancila. Liderul Pro Romania pune semnul egal intre fostul și actualul prim-ministru.

„Eu v-am spus: Orban = Dancila!

Poate cea mai buna lectie a anului 2019 - tupeu maxim si obraz cat mai gros - ca merge !

Just for fun- Remus Borza este membru in Grupul Parlamentar PSD - si NU a votat motiunea de cenzura contra Guvernului “Dancila” / in schimb tot in Grupul Parlamentar al PSD tocmai s-a inscris un deputat de Braila care a votat…