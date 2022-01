Stiri pe aceeasi tema

- Pretul spot al energiei electrice a ajuns la prețuri record in aceasta saptamana, piata fiind marcata de un deficit de productie si de importuri masive, scrie ZF. „In trimestrul I al anului viitor vom vedea pierderi de doua cifre, in euro, in cazul marilor furnizori de energie“, spun surse din piata.…

- Facturile la electricitate vin cu intarziere in noiembrie. Furnizorii nu au norme de aplicare la legea care plafoneaza prețurile Facturile curent electric care trebuiau emise acum de furnizorii de energie electrica vor fi emise cu intarziere. Legea adoptata recent ii obliga la plafonare și/sau compensare…

- PLANUL GUVERNULUI CIUCA IN PRIVINȚA PENSIILOR: 1. pensiile vor fi indexate cu rata inflației și minimum 50% din rata de creștere a caștigului salarial mediu brut2. pensiile vor fi calculate pe baza de contributivitate3. adoptarea noii legi a pensiilor4. recalcularea pensiilor dupa o noua formula5. o…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, este prezent in aceste zile la Consiliul European. Una din temele discutate face referire la prețul la electricitate. Președintele a atras atenția ca toate prețurile o sa fie afectate in perioada urmatoare din cauza prețului la electricitate, care e in creștere.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 6 octombrie, in Slovenia, unde are loc un summit european, ca in maximum o saptamana Comisia Europeana va veni cu solutii in privința cresterilor de preturi la energie.Klaus Iohannis a declarat ca tema summit-ului european din Slovenia este…

- Preturile de referinta in Europa la gaze naturale si electricitate au atins marti noi maxime istorice, pe fondul temerilor persistente cu privire la aprovizionare in contextul celei mai grave crize energetice din ultimele decenii, transmite Bloomberg, informeaza Agerpres. Europa a fost lovita…