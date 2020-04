"Klaus Iohannis a retras decorația conferita Spitalului Județean de Urgența din Suceava”, anunța Administrația Prezidențiala. Degeaba incerci, Inaltule, sa ascunzi gunoiul sub preș. Asta e blestemul tau. Din pacate, e și al nostru, ca neam și țara. In cel mai dramatic moment de criza din ultimii 30 de ani, stam cu o momaie resentimentara in geam la Cotroceni. In afara de razbunari marunte și de loisir, nu ești in stare de nimic. Uita-te la atitudinea tuturor președinților care-ți sunt contemporani. Au atitudine de oameni de stat. Ies, se adreseaza națiunii, se duc in focare, iau decizii. Tu…