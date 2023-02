Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au arestat doua persoane care au inșelat zeci de persoane cu vanzarea unor garsoniere sau apartamente, deși nu aveau nici macar autorizații de construcție valabile. Intre cei doi se afla și celebrul țepar Traian Onuc.

- Țeparul imobiliar Traian Onuc a fost arestat preventiv de Judecatoria Cluj-Napoca. Tot in arest a ajuns și colegul sau de infracțiuni, Pavel Jașcau. Traian Onuc a dat pana in prezent țepe de peste 5 milioane de euro. La data de 30 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Combaterea…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2022, la nivel national, au fost inregistrate 4.261 de accidente, soldate cu decesul a 1.481 de persoane si ranirea grava a altor 3.324, a informat luni IGPR.

- Temperaturile scazute din ultimele 24 de ore au curmat viața mai multor persoane din Iși și Botoșani. Trei oameni au murit de frig, iar unul se afla in stare grava la Terapie Intensiva. Cele patru persoane in cauza au ajuns la spital in șoc hipotermic, dupa ce au fost preluate chiar din locuințele lor. Au…

- Din octombrie, atacurile Rusia au vizat in mod sistematic instalații de infrastructura critica din Ucraina, la un moment dat lasand fara curent electric 10 milioane de persoane și intrerupand aprovizionarea cu apa a unor regiuni intregi, relateaza G4Media.ro.Intreruperile de curent au fost instituite…

- Bilantul morților in urma seismului care a lovit luni provincia Java de Vest din Indonezia a crescut la 310, a anuntat Agentia nationala de gestionare a dezastrelor, citata de Digi24. Oamenii se tem ca ar putea veni un nou dezastru. Douazeci si patru de persoane sunt in continuare date disparute dupa…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat luni ca iarna va „pune in pericol” viețile a milioane de ucraineni, dupa seria de atacuri devastatoare ale Rusiei asupra rețelei energetice a țarii.