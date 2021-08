Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele afgan Amrullah Saleh a declarat, marti seara, ca el este presedintele interimar "legitim" al Afganistanului, semnaland ca va organiza rezistenta armata contra insurgentilor talibani, in timp ce un lider taliban, mollahul Abdul Ghani Baradar, a sosit in Kandahar, potrivit Mediafax.

- ”Deficitul de personal din sistemul judiciar ramane un motiv de ingrijorare. In decembrie 2020, aproape 10 % din posturile de judecatori și aproape 16% din posturile de procurori erau inca vacante, ceea ce se repercuteaza și asupra eficienței sistemului judiciar”, susține Comisia Europeana in raportul…

- Afganistan îsi recheama diplomatii din Pakinstan, dupa incidentul în care a fost implicata Selsela Alikhil. Fiica ambasadorului afgan Najibullah Alikhil, a fost rapita, retinuta vineri, timp de aproape cinci ore, si asaltata de câșiva barbati neidentificati la Islamabad. Ministerul…

- Presedintele interimar al PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, sustine ca PSD nu a reusit sa finalizeze nici macar documentatia necesara pentru a demara autostrada din Moldova catre Ardeal, dar social-democratii critica lipsa de proiecte in PNRR pentru regiunea de nord-est. Liberalul Alexandru…

- Directorul Ryanair susține ca la bordul aeronavei deturnate duminica de regimul Lukașenko pentru arestarea disidentului Roman Protasevici, s-ar fi aflat agenți ai KGB-ului din Belarus, relateaza The Guardian.