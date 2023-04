Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj de tip omnibus, realizat in perioada 10-20 martie 2023. Cu privire la Tema alegerilor anticipate vehiculata in ultima vreme in țara, doar 32% din respondenți se declara in favoarea unei astfel de decizii in…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, incepe duminica un turneu in trei tari din Africa pentru a promova viziunea pozitiva a Washingtonului, care vede in acest continent "viitorul lumii", relateaza AFP.Deplasarea Kamalei Harris in Ghana, Tanzania si Zambia este cea mai recenta initiativa lansata pentru…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, incepe duminica un turneu in trei tari din Africa pentru a promova viziunea pozitiva a Washingtonului, care vede in acest continent "viitorul lumii", relateaza AFP.

- FOTO| Autospecialele, mascații, unitatea canina și catușele, in centrul atenției elevilor din Alba Iulia FOTO| Autospecialele, mascații, unitatea canina și catușele, in centrul atenției elevilor din Alba Iulia Astazi, efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Serviciului de Ambulanța…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea s-au alaturat campaniei ,,Doneaza sange! Salveaza o viața!” In perioada 20 – 21 martie a.c. jandarmii vranceni au mers la Centrul de Transfuzie Sanguina Vrancea in calitate de donatori voluntari de sange. Și in anii precedenți, cadrele…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea s-au alaturat campaniei ,,Doneaza sange! Salveaza o viața!” In perioada 20 – 21 martie a.c. jandarmii vranceni au mers la Centrul de Transfuzie Sanguina Vrancea in calitate de donatori voluntari de sange. Și in anii precedenți, cadrele…

- Sute de oameni au donat sange vineri la centru mobil de la sediul Primariei Matca, in cadrul Campaniei “Avem același sange”. Primarul localitații a spus ca programul de donare ar putea fi prelungit, pentru ca neașteptat de mulți oameni iși doresc sa faca acest gest. Acțiunea de donare este posibila…

- Opinia publica este in continuare dispusa sa aiba incredere in actuala majoritate parlamentara. Un sondaj facut de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) arata cu cine ar vota romanii daca acum ar fi alegerile locale.