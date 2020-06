Viață nouă pentru frumuseți abandonate din Banat FOTO In județul Caraș-Severin, daruit de natura cu frumuseți cum puține se pot intalni in țara, s-a facut prea puțin in ultimele decenii pentru a le pune in valoare, ba dimpotriva, multe locuri faimoase odinioara au fost lasate de izbeliște și au ajuns in paragina. Incet-incet, pe masura ce prosperitatea pe care o poate asigura turismul […] Articolul Viața noua pentru frumuseți abandonate din Banat FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

