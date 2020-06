Stiri pe aceeasi tema

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.O boala cumplita i s-a cuibarit in trup in urma cu doi ani. De atunci, Elena Andreea Georgiana Prundu, din Borlești, Neamț, lupta din rasputeri…

- O persoana a murit in urma unui grav accident produs sambata dimineata, in judetul Teleorman.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 Alexandria ndash; Caracal, la kilometrul 119, in zona localitatii Rosiori de Vede, judetul Teleorman, a avut loc o coliziune…

- Baietelul de cinci ani a fost dus miercuri seara la spital de un echipaj de terapie intensiva al SMURD, in stop cardio-respirator, cu hipotermie si politrauma. Copilul a cazut cu bicicleta in paraul Izvor din localitatea Rodna, de pe un pod. Trupul sau a fost purtat de apa aproape 500 de metri…

- Cristian Țopescu a deschis recent proces de partaj, in paralel cu divorțul de soția lui, Raluca. La inceputul divortului, Cristian cerut custodia copiilor. Intre timp, procesul a fost blocat de pandemia de coronavirus. Starea de urgența a trecut acum, iar judecatorii au reintrat in paine. Relaxarea…

- Medicul Tamman Youssef și-a inceput cariera in Romania, unde a studiat medicina. De mai bine de 8 ani, acesta se intoarce ca sa opereze pro bono. Nu s-ar fi gandit niciodata la asta acum 40 de ani, cand a aterizat prima data la Bucuresti. Tatal lui l-a trimis aici, sa studieze medicina. Isi…

- Un schior a murit intr-o avalansa produsa sambata dimineata in muntii Dolomiti, in apropierea statiunii de schi Cortina d'Ampezzo, au informat salvamontistii italieni, potrivit Reuters. Victima este un barbat italian, in varsta de 23 de ani, care schia intr-un grup in care se afla…

- Depistat pozitiv cu COVID-19, Rustu Recber, 46 de ani, a declarat ca lupta cu virusul a fost "cel mai greu meci" din viața sa. Fostul portar al Barcelonei a dezvaluit ca trebuie sa indure un tratament dificil."Incep sa-mi revin! Starea mea de sanatate se imbunatateste zi dupa zi. Corpul meu este inca…

- Primul aparat PCR Real Time a ajuns la Alexandria in Eveniment / on 03/04/2020 at 18:54 / Vineri dupa amiaza a ajuns in Teleorman primul aparat PCR Real Time, iar in cateva zile probele suspecților de infecție cu SARS-CoV-2 vor fi lucrate in județ, astfel incat timpul de primire a rezultatelor va…