- Prefectul Nicolae Albu i-a inmanat astazi domnului mr. (rtr) Gheorghe Tamaș din comuna Daia Romana, cu prilejul aniversarii varstei de 100 ani, o diploma de onoare in semn de aleasa prețuire și recunoștința pentru contribuția sa la luptele purtate de Armata Romana in timpul celui de-al Doilea Razboi…

- Un videoclip in care apar soldați ucraineni care joaca fotbal pe campul de lupta a fost distribuit pe rețelele de socializare.Videoclipul, distribuit de Asociația Ucraineana de Fotbal, a fost postat in timp ce trupele iși intaresc forțele in regiunea Donbas și resping atacurile constante asupra orașului…

- Desfașurarea intr-o țara NATO și chiar pe granița cu Ucraina, a Diviziei 101 aeropurtate din cadrul US Air Force, este vazuta ca un model de descurajare a ofensivei ruse. Insa, exista și cealalta fața a oglinzii, din care lucrurile capata o cu totul alta perspectiva – Moscova nu ia drept „descurajare”…

- Vechea artilerie antiaeriana a fost readusa la viața pe campul de lupta din Ucraina in cadrul efortului de a dobori dronele care sunt mai lente și zboara la altitudini joase, relateaza Insider.

- Cancelarul german Olaf Scholz a condamnat miercuri bombardamentele fortelor ruse asupra infrastructurii civile din Ucraina, argumentand ca sansele Rusiei de a castiga pe campul de lupta au disparut, transmite dpa. „Aceasta bombardament terorist impotriva populatiei civile trebuie sa inceteze si asta…

- O nunta in timul razboiului a avut loc in week endul acesta. Lunetista cunoscuta drept Ioana d’Arc a Ucrainei s-a casatorit in padure, cu arma in mana. Imaginile de la nunta au devenit virale. O tanara lunetista, cunoscuta drept Ioana d’Arc a Ucrainei, s-a casatorit intr-o padure, imaginile cu ea in…