- Furtuna Ciara a adus in Irlanda si Marea Britanie ploi torentiale si vant puternic, care la rafala a ajuns la 145 de kilometri pe ora. Valuri uriase au inundat zonele de coasta. Mai multe rauri s-au revarsat in Anglia si Tara Galilor, dupa ce intr-o singura zi a plouat cat intr-o luna. Traficul aerian…

- Evenimentul „Poezie & Bucatarie & Mircea Dinescu” va incheia, pe 1 februarie 2020, Festivalul EUROPALIA Romania, la Maison Huis van Herman Tierlinck. Poetul Mircea Dinescu va avea o intalnire și cu studentii Universite Libre joi, 30 ianuarie 2020, la Bruxelles. Publicul belgian il va descoperi, așadar,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost emis un cod galben de vant pentru marti si miercuri,…

- Asociația BERARII ROMANIEI anunța statisticile și tendințele in materie de bere la nivel european. In prezent, in Uniunea Europeana exista peste 10.000 de fabrici de bere conform celor mai recente cifre dezvaluite de catre Brewers of Europe, in timp ce atat producția, cat și consumul de bere au crescut…

- O pondere de 27,8% din totalul cheltuielilor romanilor se duce pe mancare, țara noastra clasandu-se, lejer, pe primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, se arata in datele centralizate de Eurostat și publicate luni. Asta in conditiile in care media europeana este de doar 12,1%. Romania este…

- In prezent, in Uniunea Europeana exista peste 10.000 de fabrici de bere conform celor mai recente cifre dezvaluite de catre Brewers of Europe, in timp ce atat producția, cat și consumul de bere au crescut treptat de la an la an in ultimii cinci ani. Cifrele - lansate ca parte a ediției 2019 a Raportului…

- Fast Despatch Logistics LTD, una dintre cele mai mari companii de curierat din Marea Britanie, recruteza soferi din Galati si imprejurimi. Daca ai peste 21 de ani si permis de sofer categoria B atunci aceasta este sansa ta. Un job dinamic, flexibil si cu beneficii la pachet. De ce ne aleg cele mai mari…