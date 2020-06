Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile de evaluare au intocmit pana in prezent procese verbale de constatare a pagubelor produse de seceta pe o suprafata de 1,3 milioane de hectare, din cele 2,9 milioane care au fost insamantate in toamna anului trecut, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros,…

- Lenuța Buta a intrat in Spitalul de Boli Infecțioase Iași ca pacient confirmat cu noul coronavirus și a ieșit in sicriu dupa doua saptamani de Terapie Intensiva. INSP a considerat ca decesul nu poate fi atribuit COVID, iar rectificarea a fost facuta la o zi dupa anunțul oficial care o incadra pe asistenta…

- In ultimele 24 de ore, in județul Bistrița-Nasaud au fost inregistrate inca trei noi cazuri de CoVid-19, iar alte cinci persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte 198 de noi cazuri de imbolnavire, 225 de persoane au fost declarate…

Atenție. șoferi! Informații oficiale: Veți plati cel puțin 2000 de euro FIECARE! Cat mai costa sa iți repari mașina, in funcție de vechime. Prețurile au crescut semnificativ in ultima perioada.

- Primaria Municipiului Constanța și CT Bus introduc de saptamana viitoare traseele pentru preșcolari și școlari. Copiii vor calatori in siguranța sub supravegherea unui polițist local iar la coborare vor fi preluați de cadre didactice care ii vor duce direct in clasa. Rutele școlare, inființate la inițiativa…

- Fata de raportarea de ieri a Grupului de Comunicare Strategica (GCS), in Neamt s-au inregistrat 32 de cazuri noi de infectare cu coronavirus (COVID-19). De la debutul pandemiei, in Neamt s-au imbolnavit 234 de persoane. Cat priveste judetele invecinate, Suceava continua sa inregistreze cele mai multe…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate,…

- La inceputul veacului trecut, Constanta s a aflat sub conducerea unui patriot, in persoana primarului Titus Cananau. A fost omul politic interesat de prosperitatea asezarii si a locuitorilor Constantei.A fost preocupat de punerea in practica a unor opere de mare valoare, ce vor constitui un adevarat…