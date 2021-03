Vești URIAȘE! Guvernul pregătește o nouă TAXĂ pentru români Coaliția de Guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR pregatește o noua taxa pentru romani, chiar daca criza economica survenita in urma pandemiei noului coronavirus SARS-CoV-2 se resimte destul de mult in buzunarele tuturor. Noua taxa, ce ar putea scoate banii din portofelele tuturor, poate fi recuperata printr-o anumita procedura... Citește mai multe AICI despre noua taxa și cum iși pot recupera banii platitorii...

- ​Premierul Florin Cițu le-a cerut liberalilor luni, in ședința Biroului Executiv, sa nu depuna niciun amendament la legea bugetului de stat pentru a nu depași deficitul de 7,16%, susțin surse prezente la ședința PNL. Subiectul amendamentelor s-a dezbatut și in ședința Coaliției. Totodata, liderii Coaliției…

- ​Premierul Florin Cîțu le-a cerut liberalilor luni, în ședința Biroului Executiv, sa nu depuna niciun amendament la legea bugetului de stat pentru a nu depași deficitul de 7,16%, susțin surse prezente la ședința PNL. Subiectul amendamentelor s-a dezbatut și în ședința Coaliției. Totodata,…

- E cea mai mare creștere salariala din ultimii ani pentru acești salariați., mai ales in actualul context de criza economica survenita in urma pandemiei de COVID-19. Ordinul a fost publicat oficial! Creșterea prevazuta in ordonanța, aprobata de Parlament, este una semnificativa, care, cu siguranta,…

- Cum dezvolta Romania coaliția "de dreapta" a finanțistului Cițu : • Crește inflația• Crește tarifele la utilitați• Crește prețurile alimentelor și combustibilului• Crește șomajul• Ingheața salariile și pensiile• Trimite in faliment firmele romanești• Vinde acțiunile…

- ​Guvernul japonez a ajuns în privat la concluzia ca va trebui ca Jocurile Olimpice de la Tokyo sa fie anulate din cauza coronavirusului, sustine The Times, citând o sursa din coalitia de la guvernare,Potrivit sursei citate de jurnalul britanic, exista un consens cu privire la faptul…

- Veste buna pentru mii de romani! Anul 2021 pare sa fie unul favorabil lor. Aceștia vor avea parte de beneficii multiple in acest an. Mai exact, vor scapa de birocratia anterioara. Concret, potrivit deciziei, aceștia vor beneficia de.... Citește AICI de ce beneficii are parte o categorie de romani-…

- Coaliția de guvernare a ajuns la Parlament, acolo unde se depun lista ministrilor Cabinetului Florin Citu si Programul de guvernare. Potrivit programului anuntat, conducerile Camerelor se intrunesc pentru a stabili calendarul audierii ministrilor si al investirii Cabinetului. Vezi și: Primul…

- Vești bune pentru milioane de romani, dupa ce s-a aflat ca vor beneficia de medicamente gratuite de la 1 ianuarie 2021. Milioane de romani va beneficia de medicamente gratuite. De cand intra in vigoare Legea La cererea Ministerului Sanatatii, Guvernul a aprobat in sedinta de vineri, 4 decembrie, Hotararea…