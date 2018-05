Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu participa, alaturi de vicepreședintele pentru Uniunea energiei Maros Sefcovic, comisarul pentru buget și resurse umane Gunther Oettinger și comisarul pentru transport Violeta Bulc, la conferința la nivel inalt "Zilele TEN-T(link is external)",…

- Raportul a fost aprobat, miercuri, in Comisia LIBE din Parlamentul European. Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport în care menţionează că România şi Bulgaria sunt pregătite…

- MOL Romania, filiala locala a grupului petrolier ungar MOL, si-a planificat sa deschida anul viitor 7 statii de incarcare pentru masinile electrice, in contextul in care compania a anuntat pentru anul acesta deschiderea a 14 astfel de unitati. Toate statiile care vor fi deschise anul acesta si in…

- Potrivit presei internationale, ArcelorMittal intentioneaza sa vanda mai multe unitati din Europa pentru a nu incalca regulile concurentei si cele privind monopolul. Aceasta in conditiile in care, pe 15 martie, ArcelorMittal a depus o oferta de cumparare a celei mai mari otelarii din Europa, Ilva…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…