- Fondurile de pensii Pilon II se pregatesc sa devina in mod direct al doilea cel mai mare actionar al Hidroelectrica, dupa statul roman: pot lua pana la 18% din companie in IPO-ul care debuteaza in curand la Bursa de la Bucuresti, anunța Ziarul Financiar.

- Ministerul Apararii al Ucrainei nu va anunța inceperea acțiunilor contraofensive ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe front. Ministrul adjunct al Apararii al Ucrainei Hanna Malyar a anunțat acest lucru pe canalul de Telegram, relateaza presa de la Kiev„Planurile iubesc tacerea. Nu va fi niciun anunț…

- Gigantul energetic Hidroelectrica priveste in prezent catre fonduri de pensii cu 22 miliarde de dolari active pe masura ce se pregateste sa realizeze una dintre cele mai mari listari ale unei companii europene de energie regenerabila, scrie publicatia americana Bloomberg. Hidroelectrica a captat interesul…

- Agenda de discuții a inclus subiecte referitoare la situația de securitate din regiunea Marii Negre, in contextul razboiului de agresiune al Rusiei in Ucraina, cooperarea in cadrul Alianței Nord-Atlantice din perspectiva apropiatului Summit NATO de la Vilnius, aspecte curente și de perspectiva referitoare…

- Statul roman a decis cum imparte profitul istoric de 4,4 miliarde de lei al Hidroelectrica: 3,1 miliarde de lei ia Ministerul Energiei, iar 781 milioane de lei Fondul Proprietatea, arata Ziarul Financiar. Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania si care…

- Christina Verchere, CEO-ul Petrom, a avut un salariu de baza de 415.300 de euro in anul 2022, adica 35.000 de euro lunar, iar in 2022 bonusurile si acordarea de actiuni au adaugat circa 1 mil. euro, asadar un pachet salarial brut de 1,5 mil. euro, arata Ziarul Financiar.Cea mai mare companie din…

- Razboi in Ucraina, ziua 390. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala pe numele lui Vladimir Putin reprezinta "un punct de cotitura".