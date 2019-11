Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al muncii spune ca pensiile si salariile nu vor fi diminuate Ministrul muncii, Violeta Alexandru. Foto: Agerpres Unii dintre membrii cabinetului Orban au ajuns deja la serviciu. Ministrul muncii, Violeta Alexandru, s-a referit la prioritatile mandatului sau si a dat asigurari…

- Pensiile trebuie platite indiferent de excedentul sau deficitul de la buget, iar noul Guvern va trebui sa respecte Legea pensiilor si Legea salarizarii, a declarat marti dimineata fostul ministru al Muncii, Marius Budai. "Niciodata nu o sa vorbesc de bugetul de pensii in deficit sau excedent…

- Noul ministrul al Muncii, Violeta Alexandru, a dat asigurari chiar inainte de a prelua atribuțiile de la minister ca nu va taia pensiile și salariile romanilor, iar in ceea ce privește creșterea salariului minim pe economie - aceasta decizie va fi luata dupa ce se va consulta cu partenerii sociali.„Aș…

- "Nu mai sunt bani de pensii", a declarat fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, care spune ca țara noastra nu mai poate plati pensiile de anul viitor nici in varianta lor actuala. Ponta acuza managerierea defectuoasa a bugetelor și da vina pe guvernarea Dancila. "Imi pare rau sa o spun, dar nu…

- Ministrul demis al Muncii, Marius Budai, a declarat, vineri, la Romania TV, ca este revoltat dupa ce a auzit ca PNL va "incerca macar" sa majoreze pensiile și salariile.Citește și: Mircea Diaconu arunca BOMBA: 'Ținta mea este NU sa ajung președinte' "Cei care vor veni la guvernare nu…

- Banii pentru plata salariilor și pensiilor sunt prinse in buget, iar informatia ca exista o gaura in buget nu e reala, a declarat Marius Budai, ministrul Muncii, demis in urma motiunii de cenzura...

- Vești importante pentru toți romanii! Cel care este vehiculat sa ocupe locul care va fi lasat liber de ministrul Marius Budai a spus ce va face PNL cu pensiile și salariile.Potrivit acestuia, odata cu venirea la guvernare a PNL, partidul va... Citeste AICI ce declarație a facut cel care ii…

- ”Toți pensionarii trebuie sa știe ca toate cele cinci milioane de pensii sunt recalculate in conformitate cu noua valoare a punctului de pensie. O majorare de la 1.100 la 1.265 de lei, inclusiv indemnizația sociala de la 640 de lei la 704 lei. Suntem cu toate fluturașele tiparite. Suntem in postura…