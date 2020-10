Vești bune pentru iubitorii de fotbal! Se redeschid stadioanele pentru public Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a anunțat ca partida Romania – Norvegia, programata pe 15 noiembrie, ar putea fi prima care s-ar desfașura cu spectatori. Anunțul a fost facut de Ionuț Stroe in cadrul emisiunii ProSport Live. Ultima partida de pe teritoriul Romaniei care s-a disputant cu suporteri in tribune a fost Rapid – CSM Reșița, scor 0-1, din 8 martie. “Prima evaluare in raport cu aceasta decizie va fi luata dupa data de 1 octombrie. Probabil ca saptamana viitoare vom concluziona și vom oferi o informație vizavi de perspectiva redeschiderii. Mi-ar placea sa incepem cu competițiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Stroe (41 de ani), ministrul Tineretului și Sportului, a declarat ca partida Romania - Norvegia din Liga Națiunilor (15 noiembrie) s-ar putea disputa cu spectatori. Totul depinde de evaluarea care va fi facuta in urmatoarele zile. „Prima evaluare in raport cu decizia de revenire a spectatorilor…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, ca i-ar placea ca meciul echipei nationale de fotbal a Romaniei cu Norvegia, programat la 15 noiembrie in Liga Natiunilor, sa fie primul in care spectatorilor sa le fie permis accesul, dar cu respectarea unor masuri de siguranta in contextul…

- Bucuresti, 23 sep /Agerpres/ - Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca sporturile care se desfasoara in aer liber vor avea prioritate in ceea ce priveste prezenta spectatorilor la competitii. "Prioritate vor avea sporturile in aer liber pentru…

- Ionuț Stroe (41 de ani), ministrul Tineretului și Sportului, a oferit noutați despre desfașurarea sporturilor de echipa in sala și a celor de contact. In cadrul unei confereințe de presa, ministrul a imparțit noutațile in doua parți, dezvaluind ca in cazul sporturilor de echipa in sala nu va mai fi…

- Ionuț Stroe (41 de ani), ministrul Tineretului și Sportului, a susținut o conferința de presa la sediul MTS, in care a discutat, printre altele, despre prezența suporterilor la evenimentele sportive. Ministrul spune ca prioritate va avea accesul spectatorilor la sporturile care se desfașoara in aer…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, spune ca institutia pe care o conduce va lua in calcul posibilitatea revenirii spectatorilor pe stadioane la sfarsitul toamnei, dar in anumite conditii.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca prezenta spectatorilor pe stadioanele de fotbal din Romania va fi permisa atunci cand "cifrele de infectari vor ajunge catre zero sau vor fi in descrestere"."Din pacate, situatia actuala reflectata…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca prezenta spectatorilor pe stadioanele de fotbal din Romania va fi permisa atunci cand "cifrele de infectari vor ajunge catre zero sau vor fi in descrestere".