In cadrul ședinței Guvernului Romaniei de miercuri, 22 februarie, au fost adoptate trei memorandumuri ce prevad aprobarea negocierii si semnarii Acordurilor bilaterale intre Republica Moldova și Romania. Astfel, va fi construit un pod rutier peste raul Prut, intre localitațile Albița (RO) și Leușeni (MD). Noul pod va corespunde celor mai inalte cerințe tehnice in construcții, pentru o circulație in regim de siguranța și confort, transmite Realitatea.md. De asemenea, vor fi efectuate lucrari de modernizare și intreținere a podurilor rutiere peste Prut, intre localitațile Sculeni (RO) și Sculeni…