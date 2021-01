Stiri pe aceeasi tema

- Romania va primi luni urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID19 Primele doze din vaccinul anti-Covid Pfizer/Biontech. Foto: gov.ro. România va primi mâine urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID-19, iar de poimâine va începe distribuirea acestora catre cele 370 de…

- Seful Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea, dr. Valeriu Gheorghita, a anuntat vineri ca se estimeaza ca a doua transa de vaccin va sosi pe 28 decembrie. "Se estimeaza pe data de 28 decembrie. Este o estimare. Vom sti cu doua zile inainte, dar calendarul de…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anticoronavirus au ajuns in Romania. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare la nivelul Romaniei, a declarat ca saptamanal in țara noastra vor ajunge aproape 150.000 de doze de vaccin.„Se estimeaza pe data de 28 decembrie, calendarul de livrare se va…

- Prima transa de vaccinuri impotriva COVID-19 alocata Romaniei va sosi vineri in Vama Nadlac, a declarat joi ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Noi suntem implicati prin DSU in aceasta campanie. Ministerul Afacerilor Interne este implicat si am cerut tuturor structurilor ministerului…

Anunțul ii aparține colonelului dr. Valeriu Gheorghița și a fost facut intr-o intervenție la Digi 24.

- "Daca autorizarea de punere pe piata va fi eliberata pe 23 decembrie, intre Craciun si Anul Nou vor fi livrate primele doze de vaccin in Romania si vom putea incepe activitatea de vaccinare destinata in primul rand personalului medical din spitalele din linia intai. In momentul de fata, au fost identificate…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca, in zilele urmatoare 300 de ventilatoare vor ajunge in secțiile de terapie intensiva din țara, și sunt deja in curs de instalare aproximativ 500 de concentratoare de oxigen. De asemenea, șeful statului a precizat ca Romania va primi, in mai puțin de o…