- Mai mult de jumatate din personalul CFR Marfa are varsta cuprinsa in intervalul 50- 60 de ani, preponderent fiind manevranti vagoane, sefi de tren, mecanici de locomotiva, indica Raportul de audit al performantei privind activitatea specifica desfasurata de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar…

- Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier a dat amenzi de peste 1 milion de lei si a constatat peste 200 de contravenții in urma unei actiuni pentru verificarea transportului de marfuri spre și dinspre Portul Constanța. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunța…

- “Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a lansat licitatia deschisa, in valoare totala de 317.369.456 lei pentru elaborarea proiectului tehnic si executia lucrarilor de modernizare a infrastructurii si suprastructurii feroviare din statiile Fetesti si Ciulnita. Programul de modernizare din statiile Fetesti si Ciulnita cuprinde…

- Anunț de presa pentru finalizarea proiectului „Dezvoltarea unei noi activitați și angajarea de personal in cadrul SC REZOLVAREA SRL” Anunț de presa S.C. REZOLVAREA S.R.L. cu sediul in Municipiul Carei, Str. Doina, nr. 5, județul Satu – Mare, CUI 34835774, J30/521/2015, a implementat proiectul cu titlul:…

- Sistemul de iluminat public din Piatra-Neamț este modernizat și extins prin doua proiecte cu finanțari europene cu o valoare de peste 2 milioane de Euro. Luna aceasta au inceput lucrarile de modernizare a iluminatului stradal in cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a depus cerere de finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteza Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj. Acesta reprezinta cel mai mare contract pentru un studiu…

- Primaria municipiului Piatra Neamț a scos la licitație publica, prin intermediul platformei SICAP/SEAP, astazi, 15 iulie, proiectul pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Gradiniței nr. 6 cu program prelungit, din zona Centru. Proiectul are o valoare de 1.851.367,95 lei și este finanțat prin Programul…

- „Am discutat un subiect foarte important si trebuie mentionat pentru ca trebuie sa stie autoritatile locale, constructorii. Stiti foarte bine ca, nu numai in Romania, in Europa ne confruntam cu un val de crestere a pretului materialelor de constructii si am luat decizia sa imbunatatim legislatia astfel…