Pandemia de coronavirus continua sa faca ravagii in Romania. Sambata alte 416 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, iar premierul Ludovic Orban a anunțat noi masuri dure. Guvernul va adopta cel tarziu marți un proiect de lege pentru a menține izolarea la domiciliu și carantina, a declarat premierul Ludovic Orban, intr-un interviu pentru Digi 24. Decizia a fost luata dupa ce CCR a decis ca pacienții testați pozitiv cu noul coronavirus nu mai pot fi ținuți in spital, carantina sau izolare fara acordul lor. Șeful Executivului a criticat decizia CCR, subliniind ca, in urma…