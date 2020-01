Veste proastă pentru profesori. Dascălii nu vor mai avea măriri de salarii din 2020 In ordonanța de urgența aprobata de catre guvernul Romaniei, nu se pomenește nimic de creșterea salariilor profesorilor de la data de 1 septembrie 2020. Potrivit legii salarizarii veniturile lor ar trebui sa creasca de la aceasta data, conoform grilei din anul 2022.



Un lector universitar ar fi trebuit sa aiba parte de o creștere de 240 de lei net, incepand cu data de 1 septembrie, un conferențiar universitar ar fi trebuit sa primeasca o creștere de 230 de lei de la aceasta data.



Potrivit unor surse guvernamentale, Cabinetul Orban a decis ca nu sunt suficienți bani in buget…

Sursa articol si foto: rtv.net

