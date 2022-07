Stiri pe aceeasi tema

- Veste extrem de proasta pentru toți romanii! Urmeaza o noua perioada de scumpiri la noi in țara. Prețurile la alimente cresc cu inca 23% in acest an, iar acest lucru vine odata cu costurile ridicate ale combustibililor, electricitații și ingrașamintelor, potrivit experților unei companii specializate…

- „Sa stiti, agricultorii nu se opresc din munca! Si sa retineti: vom avea paine in Romania. Suntem capabili si in situatiile acestea grele sa dam raspuns la problemele pe care le ridica tara, la asigurarea hranei pentru romani. Intr-un cuvant, e greu dar vom face ce trebuie in asa fel incat sa asiguram…

- 9 perechi de vedete au acceptat provocarea de a merge pe Drumul Aurului in America Express, show care va fi difuzat la Antena 1. Deși fanii reality show-ului așteptau cu sufletul la gura ca emisiunea sa inceapa in toamna, se pare ca premiera va fi amanata. Cand va debuta America Express pe micile ecrane.…

- Soferii masinilor de pasageri din Ungaria vor putea cumpara de vineri doar 50 de litri de combustibil pe zi la benzinariile detinute de grupul energetic ungar MOL si firma austriaca OMV, pentru a evita perturbarile provocate de plafonarea preturilor de catre Guvern, transmite Reuters. OMV a precizat…

- ”In loc sa adopte propunerea USR de reducere a TVA-ului de la 19% la 5%, Guvernul PSD-PNL a decis sa vina cu cea mai proasta solutie: compensarea cu 50 de bani pe litru la carburanti. Din nou, prea putin si prea tarziu. Propunerea USR de scadere a TVA-ului de la 19% la 5% ar fi redus pretul la pompa…

- Scumpirile la ingrasaminte, la motorina si la gaz se vor reflecta si in pretul painii, spune Dimitrie Musca, directorul Combinatului agrozootehnic de la Curtici, in judetul Arad, cel mai mare din vestul tarii. Potrivit acestuia, desi productia de grau va fi una record anul acesta, pretul painii va creste…

- Motorina a sarit mult peste 29 de lei, dar și prețul benzinei crește alarmant. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noile tarife plafon pentru carburanți. Astfel, benzina A95 se va vinde cu cel mult 32 de lei și 59 de bani, cu 39 de bani mai mult.

- Romanii au parte de cea mai proasta veste din ultimul timp. Razboiul Rusiei cu Ucraina a afectat grav economia Romaniei. Astfel, Fondul Monetar International și-a revizuit substanțial estimarile privind cresterea economiei romanesti, iar BNR anunța ca din situația in care ne aflam nu vom ieși curand.…