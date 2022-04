Veste excelentă pentru șoferi! Piața RCA se schimbă în bine, spune ASF Concentrarea excesiva inregistrata pe piața RCA, in ultimii ani, incepe sa se reduca treptat, dupa falimentul companiei City Insurance S.A. Cel puțin șase din cele opt societați, autorizate sa vanda asigurari de raspundere civila obligatorie auto, au acumulat cote de piața considerabile in prima luna a acestui an, conform analizelor efectuate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.). Compania cu cele mai mari vanzari ramane Euroins Romania Asigurare Reasigurare, a carei cota de piața a crescut doar marginal, de la 35,4% pe ansamblul anului 2021, la 37,6% in luna ianuarie 2022. In același… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

