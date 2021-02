Stiri pe aceeasi tema

Seara trecuta a nins ca in povești la Baișoara, iar administratorii stațiunii Buscat ii cheama pe clujeni la schi intr-o postare pe Facebook alaturi de un video. Marți seara, 9 februarie,...

- Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Bistrița-Nasaud vine cu o veste buna pentru toți tinerii care doresc sa urmeze o cariera militara: Au inceput inscrierile pentru institutiile militare de invatamant ! Persoanele domiciliate in judetul Bistrita-Nasaud, care vor sa urmeze…

Ultima postare pe grupul de pe Facebook - Azi in Turda nu are deloc nicio tangența cu realizarile administrației locale, grupul fiind inființat in scopul informarii cetațenilor cu privire la...

- Asociatia Accept a reclamat vandalizarea muralului Accept si faptul ca a fost desenata o svastica pe acesta. Asociatia considera ca nu este intamplator ca acest incident apare dupa intrarea AUR in Parlament. ”Faptul ca acest discurs a fost validat prin vot si ca are acum reprezentanti, in mod oficial,…

- Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a discutat cu reprezentanții Domeniului Schiabil și ai Serviciul Salvamont și au decis sa deschida toate partiile din golul alpin, incepand de vineri, cand va fi inaugurat și teleschiul din Valea Soarelui, potrivit unei postari pe contul de Facebook. „Azi…

- Moș Nicolae i-a vizitat pe militarii romani din Afganistan. Noaptea trecuta, moșul incarcat cu daruri s-a strecurat nevazut prin Baza Militara Kandahar și le-a lasat militarilor cadouri in bocanci, potrivit Mediafax. Moș Nicolae s-a dus intr-o zona periculoasa pentru a-i vizita pe militarii…

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a devenit al patrulea membru al guvernului care a fost infectat cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut joi seara chiar de ministru, pe Facebook.

Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a postat pe pagina de Facebook imagini cu sistemul de iluminare de pe podul peste Mureș al A10