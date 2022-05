Versete de încurajare pe care e bine să le citești când ești într-o pasă proastă Versete de incurajare pe care e bine sa le citești cand ești intr-o pasa proasta. Daca te afli intr-un moment dificil din viața ta, citește neaparat aceste versete de incurajare. Cu siguranța ele te vor ajuta sa te simți mai bine și de asemenea, au puterea de a-și deschide noi perspective și de a te face sa mergi mai departe. Versete de incurajare pe care e bine sa le citești cand ești intr-o pasa proasta „Cum isi va tine tanarul curata cararea? Indreptandu-se dupa cuvantul Tau. Te caut din toata inima mea; nu ma lasa sa ma abat de la poruncile Tale. Strang cuvantul Tau in inima mea, ca sa nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin este intr-o pozitie proasta acum si nu are solutii pentru provocarile fara precedent cu care se confrunta, spune Garry Kasparov, marele maestru al sahului. „In sah avem o vorba care spune ca atunci cand esti intr-o pozitie proasta, toate miscarile sunt gresite. Putin este intr-o pozitie…

- Desi dimineata de 1 mai a fost una racoroasa, iesenii s-au pregatit sa incinga gratarele pe care sa sfaraie micii. Spre orele amiezii a inceput exodul spre Ciric. Coada se formeaza inca din Podul de Fier, dar traficul este fluid. Terasele sunt deja in mare parte ocupate, dar parcarile au locuri libere…

- Antim Ivireanul a trait in secolul al XVII-lea și in calitate de mitropolit al Ungrovlahiei (al Țarii Romanești) a contribuit esențial la tiparirea de carți religioase, printre primele de pe teritoriul țarii noastre. De asemenea, este cel care a inființat prima biblioteca publica din București.Rugaciunea…

- Ziua de astazi, cea de-a doua zi din Saptamana Patimilor Mantuitorului, Marțea Mare, ne aminteste de cele zece fecioare care se pregatesc de intalnirea cu „mirele” Iisus. Preotii explica astazi in biserici, pilda acestor fecioare care vine sa ne pregateasca pe noi toti, pentru intalnirea cu Hristos…

- Ceea ce s-a intamplat in seara asta, scufundarea crucișatorului Moskva , este deosebit de semnificativ pentru mine din motive cu totul personale. Acest crucișator greu a fost construit la uzina de construcții navale din Nikolaev in 1976-1982. Apoi, toata construcția de nave militare de suprafața din…

- Ceea ce s-a intamplat in seara asta, scufundarea crucișatorului Moskva , este deosebit de semnificativ pentru mine din motive cu totul personale. Acest crucișator greu a fost construit la uzina de construcții navale din Nikolaev in 1976-1982. Apoi, toata construcția de nave militare de suprafața din…

- Acest fericit parinte Calinic s-a nascut in orasul Bucuresti, in ziua de 7 octombrie 1787, din parinti romani tematori de Dumnezeu si a primit la Sfantul Botez numele de Constantin. Cand avea varsta de 20 de ani, tanarul Constantin din indemn launtric si-a indreptat pasii catre Manastirea…

- Iulia Albu participa la emisiunea „Dancing on Ice” de la Antena 1. Criticul de moda a dat detalii de culise și nu s-a ferit sa recunoasca antipatia pe care o are fața de cineva cu care se afla in concurs. Intr-un interviu pentru CANCAN , Iulia Albu a vorbit despre „Dancing on Ice” , show-ul de la Antena…