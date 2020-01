Serviciul Roman de Informatii, prin Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor, asigura procurorilor de la Parchetul General, DNA si DIICOT accesul independent la sistemele tehnice prin care se realizeaza interceptarile comunicatiilor in cursul urmaririi penale, este concluzia unui raport intocmit de sefa Instantei supreme, Corina Corbu. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corina Corbu, a efectuat in luna decembrie 2019 verificari in legatura modul in care procurorii au acces la sistemele tehnice ale Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor (CNIC) din cadrul SRI,…