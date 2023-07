Verdict în cazul Xoniei, prinsă beată și drogată la volan Xonia a fost oprita de polițiștii de la Brigada Rutiera in urma cu o saptamana, pe data de 23 iunie, pentru un control de rutina pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Oamenii legii au constatat ca artista se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice. De asemenea, rezultatele aparatului drug test a aratat ca Xonia consumase și substanțe interzise. „Referitor la intamplarea intens mediatizata, in ceea ce ma privește, vreau sa ma asigur de intreaga mea buna credința, precum și de faptul ca niciodata, in nicio imprejurare, nu am consumat substanțe interzise și nu incurajez asemenea comportamente.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

