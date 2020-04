Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat un avans de 4,1%, serie bruta, in 2019, fata de 2018, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.In 2018, economia romaneasca a crescut cu 4,1%, serie bruta, fata de 2017. Produsul…

- ​În luna decembrie 2019, rata somajului a fost de 3,9%, cu 0,1 puncte procentuale mai mica fața de cea înregistrata în luna precedenta (3,9% fata de 4,0%), transmite joi Institutul Național de Statistica. Rata somajului la barbati a fost cu 0,8 puncte procentuale mai mare decât…

- Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost de 4.872 lei in al treilea trimestru din 2019, iar cheltuielile totale au fost in medie de 4.202 lei lunar/gospodarie, reprezentand 86,3% din nivelul veniturilor totale, arata datele Institutului National de Statistica (INS), date…

