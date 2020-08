Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a anuntat joi ca dispune de 24,5 milioane de dolari, bani blocati in cadrul sanctiunilor impuse de Statele Unite si care vor fi acum destinati mai ales sa ajute personalul medical in plina epidemie de coronavirus, informeaza vineri France Presse, potrivit…

- Peste 18 milioane de cazuri de coronavirus au fost inregistrate oficial la nivel mondial, dintre care mai mult de jumatate in Statele Unite si America Latina, precum si in Caraibe, potrivit unui bilant realizat de France Presse, din surse oficiale, duminica.

- Statele Unite au anuntat ca ofera o recompensa de cinci milioane de dolari pentru orice informatie care va permite arestarea presedintelui Curtii Supreme a Venezuelei, Maikel Moreno Perez, inculpat in martie de justitia americana pentru spalare de bani, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Joe Biden a promis sa investeasca masiv in energia regenarabila, un sector care va mobiliza „milioane de locuri de munca” in Statele Unite, cu ambitia de a atinge o productie electrica „curata” in doar 15 ani, relateaza AFP.

- Justiția britanica a anunțat joi ca a decis recunoașterea „fara echivoc” a liderului opoziției din Venezuela, Juan Guaido, drept președinte legitim al țarii într-un caz menit sa tranșeze cine are autoritate asupra rezervelor de aur depozitate la Banca Angliei, relateaza AFP și Reuters.„Guvernul…

- Statele Unite au anuntat miercuri faptul ca dubleaza suma recompensei pe care o ofera in schimbul oricarei informatii care sa conduca la prinderea noului lider al gruparii jihadiste Statului Islamic (SI), Amir Muhammad Said Abdal-Rahman al-Mawla, la zece milioane de dolari, relateaza AFP, potrivit news.ro.Amir…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a iesit pe strazi, unde a interactionat cu populatia, conform inregistrarilor video difuzate sambata de catre apropiati ai sai, cu prilejul primei aparitii publice dupa afirmatiile recente ale guvernului, potrivit carora acesta s-ar fi refugiat in ambasada Frantei,…