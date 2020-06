Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro si liderul opozitiei, Juan Guaido, au incheiat un acord pentru a cauta impreuna fonduri destinate luptei impotriva epidemiei de COVID-19, potrivit unui document citit la televiziunea oficiala, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Cele doua parti…

- Primarul celui mai mare oraș din Brazilia, Sao Paulo, a spus ca sistemul de sanatate ar putea sa se prabușeasca din pricina cererilor mari pentru paturi in lupta impotriva Covid-19, relateaza BBC. Bruno Covas a spus ca spitalele publice ale orașului au atins o rata de ocupare de 90% și ar putea sa…

- Numarul zilnic al contaminarilor cu noul coronavirus in Spania a atins marti cel scazut nivel din ultimele doua luni, a anuntat Ministerul spaniol al Sanatatii, relateaza Reuters.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 594 de contaminari, iar bilantul a crescut la 228.030 de cazuri de la inceputul…

- Guvernul va crește numarul maxim de persoane care au voie sa se intalneasca in public la 500 incepand cu 10 mai, in creștere de la o limita de 10 persoane, a transmis marți TV2, citand ministerul Sanatații. Asadar, Danemarca nu va permite adunarile publice care sa depașeasca 500 de persoane pana cel…

- Guvernul spaniol a „examinat cu interes” propunerea SUA pentru o tranzitie democratica în Venezuela, dar insista asupra sprijinului sau pentru o negociere între venezueleni, pentru care solicita un „efort special de unitate, generozitate si solidaritate”, informeaza…

- Juan Guaido, liderul opozitiei din Venezuela, este vizat de o investigatie privind tentativa de lovitura de stat si tentativa de asasinare a presedintelui Nicolas Maduro, anunța MEDIAFAX.Liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, a primit citatie pentru a fi audiat intr-o ancheta privind…

- Cuba a anuntat sambata ca a trimis o brigada de medici si asistente in Italia pentru a ajuta in lupta impotriva coronavirusului, la cererea regiunii Lombardia, potrivit Reuters. Brigada trimisa in Lombardia este formata din 52 de persoane, atat medici, cat si asistente, aceasta fiind prima data cand…

- Politia venezueleana a tras marti cu gaze lacrimogene pentru a dispersa o manifestatie impotriva presedintelui socialist Nicolas Maduro, la Caracas, manifestatie organizata la apelul liderului opozitiei, Juan Guaido, informeaza AFP preluat de agerpres. Cortegiul avansa in incercarea de a ajunge la…