Stiri pe aceeasi tema

- The Romanian Naval Forces have made and will continue to make a significant contribution to the security of Romania and that of our partners in the North Atlantic region, Prime Minister Marcel Ciolacu said on Tuesday in Constanta, where he is participating alongside President Klaus Iohannis and other…

- Partidele politice vor primi 258 de milioane de lei din subventii in 2023, cheltuielile din subventii crescand in primele sase luni ale anului in curs, fata de aceeasi perioada din 2021 si 2022, releva un raport de analiza a finantarii politice al Expert Forum, informeaza AGERPRES . Astfel, cele sase…

- O echipa integrata PwC Romania și DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, a acordat consultanța și asistența financiara, juridica și fiscala Complexului Energetic Oltenia (CEO) in procesul de selectare a investitorilor cu care va dezvolta parteneriate in vederea realizarii…

- Sportivii și antrenorii moldoveni care au avut prestații remarcabile la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska și la Campionatele Europene de haltere pentru cadeți și juniori, gazduite chiar de țara noastra, au fost premiați de Guvern. In total, peste 30 de persoane au primit diplome și premii…

- A fost inca o noapte de foc pentru orașele din Ucraina. Rachetele rușilor au lovit din nou orașul natal al președintelui Zelenski și au avariat grav doua complexe industriale, dar și mai multe elemente de infrastructura inclusiv o conducta de gaze.

- Comisia Europeana și Europa Nostra au anunțat marți caștigatorii premiilor European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2023, arata un comunicat de presa. Anul acesta, 30 de proiecte cu realizari remarcabile in domeniul patrimoniului, din 21 de țari, au primit cea mai inalta distincție a Europei…

- Lotul national de Triatlon Forța al Republicii Moldova a obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial de Triatlon pe probe, care s-a desfasurat in perioada 2-4 iunie, in Sardinia, Italia. Sportivii noștri de performanța au adus onoare țarii și au adaugat 77 de medalii in palmaresul Republicii…

- In perioada 15-19 mai, echipele mobile de medici specialiști se vor afla in mai multe localitați din raioanele Caușeni, Ungheni și Glodeni. Adulții vor putea face gratuit examenul radiologic al cutiei toracice, iar copiii vor beneficia de servicii stomatologice, transmite moldpres. Potrivit Companiei…