Ministerul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat vineri, in Valea Jiului, ca autoritatile locale din toate judetele afectate de inundatii trebuie sa grabeasca evaluarea pagubelor si sa trimita documentatiile necesare spre prefecturi. "Este o radiograma care a fost transmisa catre toate prefecturile din Romania, nu este un caz special la Hunedoara. Am avut necazuri in mai multe judete. Si in Botosani avem persoane evacuate, avem persoane evacuate si aici, in judetul Hunedoara", a spus ministrul de Interne. Ministrul a vizitat locurile afectate de inundatii din Valea Jiului si a dat asigurari…