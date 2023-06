Stiri pe aceeasi tema

- Samsung isi aduce in Europa programul self repair, care vizeaza cateva dintre cele mai recente smartphone-uri si laptopuri ale companiei. Pana la finele acestei luni, serviciul ar trebui sa fie disponibil in Belgia, Franta, Italia, Tarile de Jos, Polonia, Spania, Suedia si Regatul Unit. In program sunt…

- Samsung si-a extins programul de reparatii acasa si in Europa, dupa disponibilitatea sa in Coreea de Sud si SUA. Posesorii de telefoane Galaxy S20, S21 si S22 isi pot inlocui acasa ecranul si alte componente. Programul este disponibil in Marea Britanie si alte cateva tari europene, dupa lansarea din…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat puternic demografia Europei. Cele mai recente date ale Eurostat arata scaderi in ceea ce privește speranța de viața, rata fertilitații și numarul casatoriilor, potrivit Radio Romania Actualitați. Cea mai mare descreștere s-a inregistrat in Italia - 611.000, urmata de…

- Producatorul chinez de automobile electrice Nio vrea sa cucereasca o parte din cota de piata a grupului german Volkswagen prin lansarea pe piata europeana a unui model care sa coste mai putin de 30.000 de euro, a declarat presedintele companiei chineze pentru revista Der Spiegel, transmite Reuters,…

- Romanii au rezervat deja zboruri pentru minivacantele de 1 Mai si de Rusalii, iar topul destinatiilor alese de ei arata astfel: Italia, Spania, Marea Britanie, Franta si Grecia. Statistica unei companii din industria turismului arata ca, in medie, romanii și-au rezervat bilete de avion pentru perioada…

- Romania s-a clasat anul trecut pe primul loc in Uniunea Europeana la floarea soarelui atat din punct de vedere al productiei obtinute, cat si al suprafetei cultivate, cu o recolta totala de 2,079 milioane de tone de pe un 1,082 milioane hectare. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica…

- Impusa in plina criza sanitara, obligatia de vaccinare impotriva Covid-19 va fi ridicata pentru ingrijitori si alte cadre medicale in Franta, unde guvernul a promis joi sa urmeze recomandarea in aceasta directie a Inaltei Autoritati de Sanatate (HAS), relateaza AFP.Franta se pregateste astfel sa…

- Sistemul actual de impozitare a vehiculelor in Romania trebuie actualizat pentru a descuraja treptat detinerea vehiculelor poluante, arata reprezentantii unei companii de consultanta.Potrivit lui Dragos Fundulea, principal Roland Berger Bucuresti, elemente alternative ce ar putea fi luate in considerare…