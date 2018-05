Stiri pe aceeasi tema

- Situația a fost semnalata de o persoana care a trecut duminica in jurul pranzului pe strada Viitorului din Valu lui Traian. Femeia era in stare avansata de putrefacție. La fața locului a ajuns un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța. Medicii au descoperit o persoana decedata in varsta de…

- O ambulanta din Constanta a intervenit, sambata dimineata, in zona Amphora, din Vama Veche, unde a fost gasit un barbat in stare de inconstienta. Cadrele medicale au constatat ca acestea era decedat. Politistii constanteni au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta. Din primele…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta, dupa ce un barbat a fost gasit mort, sambata dimineata, pe o plaja din Vama Veche, existand indicii ca a fost batut si abandonat de niste adolescenti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie a fost gasita decedata in aceasta dimineața și prezinta mai multe leziuni in zona capului. Sesizarea a fost facuta de localnici iar cand anchetatorii au ajuns la fața locului au stabilit ca informația se confirma. Victima are 42 de ani, iar principalul suspect, concubinul sau, are 50…

- Giulia Ionela Gabriela Colgiu, copila de trei anișori din județul Calarași, a fost gasita fara suflare. Trupul micuței a fost descoperit dupa ce mai multe echipe de cautare și salvare au scotocit fiecare loc din jurul casei. Anchetatorii au declarat ca, la prima vedere, fetița nu a suferit leziuni,…

- Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede ca prietena ei s-a sinucis. „Vorbeam o data la doua saptamani. Imi cerea tot felul de trucuri de frumusețe. Acest lucru inseamna ca iși dorea sa traiasca, iși dorea sa fie tanara.…

- O familie cu doi copii a fost gasita moarta, in Marea Britanie. Mama a fost injugnhiata, tatal și copiii au fost gasiți morți pe o plaja. Polițiștii au deschis o ancheta. Tragedia s-a petrecut in orașul Twickenham, in apropiere de Londra. Un tata și cei doi copii ai sai, in varsta de 7 și 10 ani, au…