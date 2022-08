Vecinii tăi au plante frumoase și tu nu? Cinci sfaturi ca să ai flori perfecte pe balcon Este o perioada in care, deși este vara, nu toata lumea se afla in concediu, unii mai și muncesc, inca de acasa. Și cum munca de acasa presupune, in afara atenției profesionale și o mai mare atenție la ceea ce te inconjoara la domiciliu, poate ai observat ca vecinii tai au niște flori superbe pe balcon! Ceea ce tu nu ai. Din neglijența sau din cauza ca acum lucrezi de acasa și atenția la propriul apartament e mai mare? Nici nu mai conteaza. Conteaza faptul ca și tu poți avea plante frumoase, care sa iți infrumusețeze zilele in care lucrezi de acasa și nu numai. In primul rand, daca plantele tale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ideea este ca nimeni nu trebuie sa inghețe la iarna, dar germanii trebuie sa iși schimbe comportamentul in privința energiei. Declarația a fost facuta de ministrul german al Economiei, in contextul in care Europa se confrunta cu spectrul raționalizarilor de gaz și curent. Soarta livrarilor de gaze din…

- ADVERTORIAL. Caldura toropitoare din aceasta vara este un semn clar ca vedeta tinutei oricarei femei este incaltamintea prietenoasa si comoda! Chiar daca la primele semne ale sezonului estival ți-ai pregatit picioarele, timpul trece, iar grija pentru aspect trebuie sa ramana constanta, In primul rand,…

- In timp ce ambalajele din plastic și polistiren au fost acceptabile in trecut, astazi, industria de catering și consumatorii in general, sunt mai conștienți de impactul pe care aceste materiale nebiodegradabile il au asupra planetei. Consumabilele de catering biodegradabile ofera combinația perfecta…

- In timp ce ambalajele din plastic si polistiren au fost acceptabile in trecut, astazi, industria de catering si consumatorii in general, sunt mai constienti de impactul pe care aceste materiale nebiodegradabile il au asupra planetei. Consumabilele de catering biodegradabile ofera combinatia perfecta…

- Daca te confrunți cu o problema in a-ți indrepta parul, ai ajuns la locul potrivit. Iți vom spune in detaliu tot ce trebuie sa știi despre cum sa-ți indrepți parul. O placa de indreptat parul este un instrument de styling cu caldura folosit pentru a indrepta valurile și buclele din parul tau. Daca credeai…

- Bioxidul de carbon expirat, temperatura corpului, transpirația… sunt cațiva stimuli care atrag țanțarii pe pielea noastra. Dar iata cercetatorii au descoperit și cel de-al patrulea stimul pe langa respirație, transpirație și temperatura corpului. Ințepaturile de țanțar nu provoaca doar mancarime și…

- A avea propriul colt de lectura, unde sa te poti bucura de orice fel de literatura fara a fi deranjat, este un vis pentru multi oameni. Dar nu trebuie sa fie un vis, pentru ca iti poti crea un loc confortabil, unde sa te afunzi complet in cartile preferate chiar la tine acasa. Daca va ganditi ca necesita…

- In ultima perioada, majoritatea oamenilor s-au trezit in situatia de a lucra de acasa. Daca unii au mai cochetat cu aceasta idee in trecut, altii au fost pusi pentru prima data fata in fata cu o astfel de optiune. Ceea ce parea iesit din comun la inceput, se afla acum in topul preferintelor atat pentru…