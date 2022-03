Stiri pe aceeasi tema

Rusia a transmis joi ca acuzatia Ucrainei ca a bombardat un spital de copii din orasul Mariupol este stire falsa, deoarece cladirea este o fosta maternitate care fusese preluata de mult timp de trupe, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca exista rapoarte credibile conform carora Rusia vizeaza civili din Ucraina și a cerut Moscovei sa puna capat conflictului, jurand, de asemenea, ca nu il va lasa sa se raspandeasca, anunța Reuters.

Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, și-a exprimat increderea ferma in victoria Ucrainei și a spus ca Statele Unite și alte țari Occidentale vor continua sa sprijine poporul ucrainean și sa creasca presiunea asupra Rusiei. El a spus acest lucru luni in timpul unei conferințe de presa la Vilnius

Secretarul american de stat Antony Blinken considera ca lui Vladimir Putin „ii e sortit sa piarda" in Ucraina, dar ca e posibil ca razboiul sa mai dureze, iar suferinta e reala. Oficialul SUA spune de asemenea ca a primit „rapoarte foarte credibile" care contin date conform carora Rusia s-ar putea

Secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a spus ca aprovizionarea cu arme și muniții din Uniunea Europeana catre Ucraina ar destabiliza situația, iar pe termen lung ar avea consecințe periculoase.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut vineri intoarcerea "soldatilor in cazarmile lor", in timp ce razboiul dintre Rusia si Ucraina face ravagii, afirmand ca este necesar "sa se acorde o noua sansa pacii" dupa vetoul Rusiei in Consiliul de Securitate asupra unei rezolutii denuntand

Secretarul de stat american Antony Blinken si secretarul apararii Lloyd Austin au discutat la telefon cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg despre raspunsul coordonat al Aliantei la invazia Ucrainei de catre Rusia, a anunțat joi Departamentul de Stat, citat de Reuters.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, inceputul discuțiilor din cadrul NATO pe tema Ucraina - Rusia.