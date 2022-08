Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii dorește ca Romania sa fie acoperita cu rachete antigrindina, in valoarea de 3.200 de euro bucata Ministrul Agriculturii dorește ca Romania sa fie acoperita cu rachete antigrindina, in valoarea de 3.200 de euro bucata In cursul acestui an au avut loc, pana la momentul actual, 89…

- Suprafața totala afectata de seceta a crescut la 337.000 de hectare Foto: aradon.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Suprafața totala afectata de seceta a crescut la 337 de mii de hectare în 33 de județe, potrivit Ministerului Agriculturii. Ministrul Petre Daea a anunțat ca producția…

- P. Daea: Producția de grau in acest an, mai mica cu 15% fața de anul trecut Foto: radiocluj.ro. Suprafața totala afectata de seceta a crescut la 337 de mii de hectare în 33 de județe, potrivit Ministerului Agriculturii. Ministrul Petre Daea a anunțat ca producția de grâu…

- Carbunaru a declarat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca pana in 2027 este alocata suma de 1,5 miliarde de euro pentru reabilitarea infrastructurii de irigatii. “Astazi, in sedinta de Guvern, a fost aprobata lista pentru amenajarile de irigatii pentru care se va reacorda caracterul de utilitate…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, anunța restrictii la utilizarea apei potabile in zonele cu probleme și spune ca este o mare risipa ca cetatenii sa ude gradinile cu apa potabila, „chiar daca ne pare rau pentru rosii”. Apa potabila pentru baut este apa scumpa și trebuie sa o folosim…

- „In momentul acesta va spun asa: ca in 30 de ani de zile s-au facut si lucruri bune. S-au facut lucruri bune, cum avem astazi un milion cinci sute de mii astazi se iriga. Ati auzit dumneavoastra ca se iriga astazi? V-am spus si va spun exact cat sunt: 883.000 de hectare sunt contracte de irigare astazi,…

- Dupa aproape jumatate de an de așteptare, fermierii vor putea in sfarșit beneficia de subvenția la motorina folosita in agricultura. Consiliul Legislativ a decis marți sa avizeze pozitiv propunerea proiectului ce modifica o Hotarare de Guvern prin care se aloca noul plafon de plați. In total, suma de…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, spune ca toata lumea trebuie sa constientizeze necesitatea de a modifica Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), astfel incat sa fie identificate fonduri pentru irigații, desecari și depozite de alimente. Așa cum se știe, actualul…