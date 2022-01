Vaslui: Incendiu puternic la anexa unui restaurant din Bârlad Un incendiu puternic a izbucnit, sambata, la anexa unui restaurant din municipiul Barlad, la fata locului intervenind patru autospeciale al Detasamentului de Pompieri, dintre care trei de stingere si o ambulanta SMURD. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, la sosirea echipajelor de interventie incendiul se manifesta cu violenta in interiorul anexei si la o centrala termica, existand pericol de propagare la o locuinta, la restaurant si la trei camioane incarcate cu cherestea. Restaurantul se afla la aproximativ doi metri de anexa aflata in flacari. ‘Pompierii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O casa a ars in totalitate, in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui incendiu izbucnit in comuna Bogdanesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit reprezentantilor institutiei, la sosirea echipajelor de interventie, incendiul se…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, accidentul a avut loc in apropierea unitatii Detasamentului de Pompieri Resita.„Un autoturism a lovit un stalp, iar patru persoane au ramas blocate. Au fost alocate echipaje specializate pentru descarcerare si prim-ajutor calificat”,…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati, marti, 11 ianuarie, sa intervina de urgenta in judetul Constanta. Conform primelor informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la anexa unei locuinte situata in comuna Ostrov, in zona scolii.…

- Circulatia rutiera este restrictionata pe doua strazi din municipiul Sibiu, dupa ce au avut loc explozii in doua canale, fara victime sau pagube materiale, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Alina Voina. "Ca urmare a unui apel venit pe numarul…

- Un barbat a fost ranit seara trecuta intr un incendiu ce a izbucnit in locuinta sa.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Harghita luni, 13 decembrie, in jurul orei 22.30, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit intr o incapere in…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Harghita au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina la stingerea unui incendiu ce a cuprins o anexa gospodareasca bucatarie de vara , in localitatea Remetea.Potrivit reprezentantilor ISU Harghita,. s au deplasat…

- O tanara voluntar din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a parodiat un apel la numarul unic de urgenta 112, iar inregistrarea presupusului apel a fost postata pe o retea de socializare, conducerea institutiei luand decizia de a rezilia contractul de voluntariat al acesteia.…

- . In cursul zilei de ieri, in jurul orei 23:30, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca, in localitatea Moftinu Mic. La fața locului s-au deplasat 7 pompieri militari…