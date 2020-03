Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 39 de ani din comuna Hoceni a fost retinut, fiind acuzat de omor in cazul copilului de 14 ani care a fost dat disparut de la domiciliu pe data de 25 februarie si gasit decedat intr-o rapa.Potrivit anchetatorilor, suspectul avea un magazin satesc pe care minorul l-a incendiat…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, baiatul plecase de acasa in mod voluntar si nu a mai revenit, politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Rurala Husi fiind anuntati de disparitia acestuia pe data de 25 februarie, cand au fost demarate actiuni specifice pentru gasirea…

- Un copil de 14 ani, din localitatea vasluiana Gușiței, a fost gasit mort intr-o rapa adanca de cațiva metri dintr-o comuna invecinata, dupa ce disparuse de acasa de mai bine de o saptamana. Anchetatorii au dovezile unei crime, in acest sens reținand un barbat care s-ar fi razbunat pe baiat pe motiv…

- In dimineața zilei de ieri, 21 ianuarie 2020, polițiștii Postului de Poliție Roșia de Secaș au fost sesizați de o femeie de 86 de ani, din comuna, cu privire la faptul ca a fost victima unei infracțiuni. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca, in noaptea de 20/21 ianuarie 2020,…

- Un barbat de 33 de ani, din municipiul Botosani, a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani sub acuzatia de tentativa de omor, dupa ce in noaptea de miercuri spre joi ar fi injung...

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din comuna Orlea, a fost retinut pentru omor calificat si talharie calificata, el fiind acuzat ca in seara zilei de 11 decembrie a omorat o femeie de 83 de ani, in locuinta careia a intrat fara drept si de unde a sustras suma de 10.000 de lei si un telefon, se arata…

- Un barbat, de 45 de ani, din comuna Slivilesti, Gorj, banuit de savarșirea infracțiunii de violența domestica, a fost reținut ieri. In urma cu o zi, acesta ar fi exercitat acte de violența asupra fostei sale soții, de 44 de ani, din aceeași localitate. In timp ce aceștia se aflau pe o strada din Motru…

- Ieri, 8 decembrie 2019, in jurul orei 09.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați cu privire la faptul ca la o locuința din comuna Ighiu un barbat a fost agresat de catre fiul sau. Din primele cercetari a rezultat ca intre barbatul de 57 de ani și fiul sau, in varsta de…