Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a afirmat, marti, in cadrul ceremoniei organizate cu prilejul implinirii a 75 de ani a Clubului Sportiv al Armatei Steaua, ca va sprijini cu toate fortele procesul de revenire a echipei de fotbal in Liga I. „Vreau sa va spun ca sunt hotarat sa sprijinim cu toate mijloacele pe care le am la dispozitie clubul Steaua. Si este problema conducerii clubului sa gasim cea mai buna solutie pentru ca sportivii nostri sa poata sa joace in Liga I. Sprijin acest proces si va promit ca acest lucru se va intampla. Voi sprijini cu toate fortele ca Steaua sa fie din…